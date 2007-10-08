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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
8 окт. 2007, 18:00 МСК
8.10.2007, 18:00 МСК
понедельник
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы