Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
8 окт. 2007, 18:00 МСК
8.10.2007, 18:00 МСК
понедельник
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы