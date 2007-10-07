Матч завершен
Локомотив
Москва
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
7 окт. 2007, 13:00 МСК
7.10.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы