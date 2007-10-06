Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
6 окт. 2007, 18:00 МСК
6.10.2007, 18:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы