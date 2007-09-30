Матч завершен
Динамо
Москва
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
30 сент. 2007, 16:45 МСК
30.09.2007, 16:45 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы