Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
30 сент. 2007, 19:00 МСК
30.09.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы