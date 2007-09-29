Матч завершен
Луч
Владивосток
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
29 сент. 2007, 11:00 МСК
29.09.2007, 11:00 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы