Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
29 сент. 2007, 13:00 МСК
29.09.2007, 13:00 МСК
суббота
Составы