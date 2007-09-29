Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
29 сент. 2007, 15:00 МСК
29.09.2007, 15:00 МСК
суббота
Составы