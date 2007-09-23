Матч завершен
Локомотив
Москва
4:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 сент. 2007, 13:00 МСК
23.09.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы