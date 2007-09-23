Матч завершен
Рубин
Казань
1:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 сент. 2007, 18:30 МСК
23.09.2007, 18:30 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы