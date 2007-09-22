Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:3
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
22 сент. 2007, 16:00 МСК
22.09.2007, 16:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы