Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
21 сент. 2007, 18:00 МСК
21.09.2007, 18:00 МСК
пятница
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы