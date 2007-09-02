Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
2 сент. 2007, 13:00 МСК
2.09.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Составы