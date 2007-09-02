Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
2 сент. 2007, 18:00 МСК
2.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы