Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
1 сент. 2007, 17:30 МСК
1.09.2007, 17:30 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы