Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
4:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
26 авг. 2007, 19:30 МСК
26.08.2007, 19:30 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы