Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
26 авг. 2007, 14:30 МСК
26.08.2007, 14:30 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы