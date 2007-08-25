Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 авг. 2007, 13:00 МСК
25.08.2007, 13:00 МСК
суббота
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы