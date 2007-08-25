Матч завершен
Рубин
Казань
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 авг. 2007, 17:00 МСК
25.08.2007, 17:00 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы