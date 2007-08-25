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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:3
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Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
25 авг. 2007, 17:30 МСК
25.08.2007, 17:30 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы