Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 авг. 2007, 17:30 МСК
25.08.2007, 17:30 МСК
суббота
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы