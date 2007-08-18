Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 авг. 2007, 18:00 МСК
18.08.2007, 18:00 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы