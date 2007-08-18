Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 авг. 2007, 13:00 МСК
18.08.2007, 13:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы