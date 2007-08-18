Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 авг. 2007, 19:00 МСК
18.08.2007, 19:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы