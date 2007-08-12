Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
12 авг. 2007, 17:30 МСК
12.08.2007, 17:30 МСК
воскресенье
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы