Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 авг. 2007, 18:30 МСК
11.08.2007, 18:30 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы