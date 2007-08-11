Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 авг. 2007, 16:00 МСК
11.08.2007, 16:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы