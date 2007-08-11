Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
11 авг. 2007, 15:30 МСК
11.08.2007, 15:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы