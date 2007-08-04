Матч завершен
Динамо
Москва
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
4 авг. 2007, 13:00 МСК
4.08.2007, 13:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы