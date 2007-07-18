Матч завершен
Химки
Химки
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
18 июля 2007, 18:00 МСК
18.07.2007, 18:00 МСК
среда
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы