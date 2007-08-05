Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
5 авг. 2007, 19:00 МСК
5.08.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы