Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
29 июля 2007, 17:00 МСК
29.07.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы