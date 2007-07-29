Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
29 июля 2007, 17:00 МСК
29.07.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы