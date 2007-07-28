Матч завершен
Локомотив
Москва
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 2007, 17:00 МСК
28.07.2007, 17:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы