Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
26 сент. 2007, 18:00 МСК
26.09.2007, 18:00 МСК
среда
Составы