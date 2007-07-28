Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июля 2007, 11:00 МСК
28.07.2007, 11:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы