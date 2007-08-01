Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
1 авг. 2007, 18:00 МСК
1.08.2007, 18:00 МСК
среда
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы