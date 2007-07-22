Матч завершен
Локомотив
Москва
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
22 июля 2007, 17:00 МСК
22.07.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы