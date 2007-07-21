Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
21 июля 2007, 20:00 МСК
21.07.2007, 20:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы