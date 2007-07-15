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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
15 июля 2007, 15:30 МСК
15.07.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы