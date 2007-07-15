Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
15 июля 2007, 15:30 МСК
15.07.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы