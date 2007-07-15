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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
15 июля 2007, 18:00 МСК
15.07.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы