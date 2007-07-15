Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
15 июля 2007, 18:00 МСК
15.07.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Алексей Сергеев
Алексей Сергеев
Главный Судья
Составы