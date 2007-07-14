Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 2007, 13:00 МСК
14.07.2007, 13:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы