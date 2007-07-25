Матч завершен
Рубин
Казань
3:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
25 июля 2007, 18:00 МСК
25.07.2007, 18:00 МСК
среда
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы