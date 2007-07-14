Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
14 июля 2007, 11:00 МСК
14.07.2007, 11:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы