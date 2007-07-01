Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
1 июля 2007, 18:00 МСК
1.07.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы