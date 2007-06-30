Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 июня 2007, 20:00 МСК
30.06.2007, 20:00 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы