Матч завершен
Локомотив
Москва
5:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 июня 2007, 17:30 МСК
30.06.2007, 17:30 МСК
суббота
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы