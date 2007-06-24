Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
24 июня 2007, 13:00 МСК
24.06.2007, 13:00 МСК
воскресенье
Сергей Тимофеев
Сергей Тимофеев
Главный Судья
Составы