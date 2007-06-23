Матч завершен
Луч
Владивосток
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2007, 11:00 МСК
23.06.2007, 11:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы