Матч завершен
Динамо
Москва
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2007, 17:30 МСК
23.06.2007, 17:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы