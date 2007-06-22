Матч завершен
Спартак
Москва
2:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 июня 2007, 18:00 МСК
22.06.2007, 18:00 МСК
пятница
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы